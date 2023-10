. Nuovo incendio in via Damareta, nella zona a valle della centralissima via Esseneto, ad Agrigento. Si tratta del secondo rogo in un mese: nel primo episodio il fuoco era divampato all’interno di una fatiscente abitazione. Oggi, verso le 13, le fiamme di quasi certa natura dolosa hanno carbonizzato un’area trasformata a discarica abusiva a cielo aperto. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Sono state evacuate per precauzioni alcune abitazioni adiacenti.