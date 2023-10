Un passo avanti per la realizzazione dell’ aeroporto di Agrigento. Sono stati ammessi dalla Commissione Bilancio gli emendamenti per il finanziamento dell’ importante infrastruttura siciliana. A presentare gli emendamenti il deputato Lillo Pisano che spiega come “con l’ammissione degli emendamenti si è compiuto un importante passo formale“.

Il finanziamento sarebbe giustificato dal fatto che si tratta di un’ opera infrastrutturale di interesse nazionale per incentivare lo sviluppo economico, sociale e turistico del centro sud meridionale della Sicilia comprendente le province di Agrigento e Caltanissetta.

“Adesso tocca alla V Commissione parlamentare permanente Bilancio, Tesoro e Programmazione, esaminare e votare le due proposte emendative.– aggiunge Pisano- L’eventuale approvazione da parte della Commissione- conclude- costituirebbe un passo fondamentale per il finanziamento della costruzione dello scalo aeroportuale”.