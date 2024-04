Ignoti ladri hanno divelto e portato via 500 metri lineari di cavi in rame della linea elettrica, in contrada “Chirullo”, in territorio di Bivona. Il danno ammonta a diverse migliaia di euro. Dopo l’amara scoperta uno dei responsabili dell’ente gestore si è recato dai carabinieri della Stazione cittadina, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini ed eseguito gli accertamenti di rito. Disagi nella contrada rimasta al buio, con il gestore del servizio che è subito intervenuto per ripristinare la normalità.