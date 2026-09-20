Ancora una sconfitta per la CastrumFavara, questa volta a Modica, giocando in inferiorità numerica per oltre un’ora. Nonostante l’uomo in meno, resta l’amaro in bocca per aver sprecato il gol del pari in pieno recupero: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ballatore da ottima posizione non è riuscito a battere il portiere di casa Romano.

Su un campo reso pesante dalla pioggia e dalla grandine, il primo tempo è scivolato via a reti inviolate. Maggiore la pressione dei padroni di casa, con la Castrum costretta a giocare in dieci uomini dal 30′ per l’espulsione di Matteo Cusanno (rosso diretto per fallo da ultimo uomo al suo debutto in maglia gialloblù).

Nella ripresa arriva il gol partita del Modica: Reinero è abile a deviare in rete un corner battuto da Garufi. Prima del vantaggio locale, la Castrum aveva avuto una doppia clamorosa opportunità: al 52′ Romano aveva deviato in angolo un tiro a giro dal limite di Ballatore, mentre al 56′ Fortunato aveva sprecato di testa da buona posizione.

I risultati del campionato di serie D – girone I 4° giornata: Avola – Nissa 4-2; Licata – Ragusa 1-0; Modica – Castrum Favara 1-0; Trapani – Nuova Igea Virtus 1-3; Vibonese – Athletic Club Palermo 3-0; Vigor Lamezia – Reggina 0-3; Digiesse PraiaTortora – Siracusa 0-0; Milazzo – Sambiase 0-1; Gela – Enna.

Classifica serie D – girone I: Reggina 12, Nuova Igea Virtus e Sambiase 10, Vibonese Calcio e Nissa 7, Digiesse PraiaTortora, Milazzo e Avola 6, Licata 5, Castrum Favara, Modica e Athletic Club Palermo 4, Gela (-1) 3, Ragusa e Vigor Lamezia 2, Siracusa (-7) ed Enna 1, Trapani (-5) -5.

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