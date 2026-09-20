La storia di Agrigento passa anche attraverso la sua musica. È questo il cuore del terzo volume della collana “Agrigento: storia e genio di un luogo – Opere complete di Settimio Biondi”, promossa da Medinova Editore, dedicata alla sistematica restituzione al pubblico dell’opera dello storico agrigentino.Il nuovo volume, “La cultura musicale agrigentina tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento”, riporta all’attenzione dei lettori uno degli studi più significativi di Settimio Biondi, una ricerca dedicata alla vita musicale della città in un periodo di profondi cambiamenti culturali e sociali.

L’opera, pubblicata per la prima volta nel 1984 dal Comune di Agrigento, torna oggi disponibile nell’ambito del progetto editoriale che si propone di recuperare e rendere nuovamente accessibile la produzione di Biondi, attraverso la pubblicazione sistematica delle sue opere già edite e, progressivamente, del vasto insieme di scritti inediti.

Con questo terzo volume Biondi affronta un capitolo particolare della storia agrigentina: quello della cultura musicale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, restituendo alla memoria una parte importante della vita culturale della città. La ricerca sulla musica non è infatti soltanto una storia di compositori e musicisti, ma diventa una chiave per comprendere la società agrigentina, i suoi luoghi di aggregazione, le istituzioni, le tradizioni e il clima culturale di un’epoca.

È proprio questa capacità di leggere la storia attraverso le sue molteplici espressioni a caratterizzare il lavoro di Settimio Biondi: una ricerca che nel corso dei decenni ha contribuito a costruire una memoria documentaria della città e del suo territorio.

Il volume costituisce, inoltre, un tassello importante di un progetto editoriale di più ampio respiro. La collana, voluta dallo stesso Biondi e intitolata “Agrigento: storia e genio di un luogo”, è stata concepita per raccogliere in una serie organica le sue opere, comprese quelle diventate nel tempo difficilmente reperibili, insieme agli inediti che rappresentano una parte consistente della sua produzione. L’iniziativa nasce dalla volontà di salvaguardare e rendere fruibile un patrimonio di studi che rischiava di rimanere confinato nelle biblioteche e negli archivi.

Settimio Biondi, storico e studioso della memoria agrigentina, ha dedicato gran parte della propria attività alla ricerca e alla conservazione delle testimonianze della città. Per quattordici anni è stato direttore del Museo Civico di Agrigento, contribuendo alla sua riapertura e alla creazione di nuove sezioni, e ha svolto un ruolo importantissimo nel recupero dell’Archivio Fotografico comunale e nella costituzione dell’Archivio Storico del Comune.

Il progetto editoriale nasce dalla collaborazione tra Medinova Editore e il Fondazione Valle dei Templi, con il sostegno e il patrocinio dell’istituzione, e si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria storica e culturale di Agrigento.

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