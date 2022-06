Infastidito dal controllo reagisce e viene denunciato

Fermato per un controllo stradale, si sarebbe infastidito, tant’è che è finito nei guai. Un ventiduenne agrigentino, incensurato e nullafacente, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per resistenza a Pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato lungo la strada provinciale 17, in territorio di Santa Elisabetta, dai carabinieri della locale Stazione, e durante gli accertamenti avrebbe manifestato astio, e poca collaborazione con i militari dell’Arma, e s’è “beccato” la denuncia.