È risultato con un tasso alcolemico di 2,45 g/l un automobilista cinquantaseienne di Canicattì, coinvolto in un incidente stradale verificatosi lungo il viale Della Vittoria di Canicattì. A scontrarsi due autovetture e l’uomo era alla guida di una Fiat Punto.

Nessuno degli occupanti dei mezzi è rimasto ferito. Sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino che subito hanno riscontrato l’alito vinoso del cinquantaseienne. Gli agenti in poco tempo hanno accertato lo stato di ubriachezza.

Il canicattinese è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. Allo stesso è stata ritirata la patente.

