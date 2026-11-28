Una pistola carica puntata ai carabinieri e una donna di 72 anni riversa sul pavimento di casa, in fin di vita, dopo aver ingerito un mix di medicinali senza prescrizione. È attorno a questo drammatico scenario che i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’abitazione di via Pietro Nenni, a Favara, su delega della Procura di Agrigento.

L’obiettivo dei rilievi è cristallizzare gli elementi utili a chiarire la posizione del 52enne favarese arrestato lo scorso fine settimana, per il quale il gip Manfredi Coffari, lo scorso 24 novembre, ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe provocato colposamente la grave intossicazione dell’anziana madre somministrandole composti farmaceutici preparati autonomamente.

Per stabilire la natura esatta delle sostanze e le conseguenze sull’organismo della 72enne — tuttora ricoverata in condizioni critiche al “San Giovanni di Dio” di Agrigento — si attendono ora gli esiti degli accertamenti medico-legali e tossicologici. A far scattare i soccorsi e l’intervento dell’Arma era stata la segnalazione del fratello dell’indagato, allarmato dalle condizioni della madre.

Una volta entrati nell’appartamento di via Pietro Nenni, però, i militari si erano trovati di fronte alla violenta reazione del 52enne, culminata con la minaccia armata nei confronti dei carabinieri. L’uomo, assistito dal legale Daniele Re, deve rispondere di un lungo elenco di reati che spaziano dalla detenzione di arma clandestina alla resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, fino alle lesioni personali e alle lesioni colpose gravissime ai danni della madre.

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