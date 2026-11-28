Un fronte comune tra istituzioni e forze dell’ordine per ribadire l’impegno quotidiano contro gli abusi e a tutela delle donne. Si è svolta a Palazzo Cafisi, a Favara, la terza edizione dell’evento “Oltre lo Specchio”, un appuntamento promosso dal Centro Antiviolenza “Gloria” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alla manifestazione hanno preso parte i vertici della sicurezza e della rappresentanza governativa della provincia: il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Federico Palmieri, e il vicario del questore, Carlo Mossuto, in rappresentanza della Polizia di Stato.

L’incontro ha offerto un importante momento di riflessione e sensibilizzazione non soltanto sul contrasto alla violenza di genere, ma anche su altre delicate tematiche sociali che attraversano il territorio.

La presenza congiunta del Prefetto, dei Carabinieri e della Polizia di Stato ha voluto testimoniare la costante vicinanza delle istituzioni alla comunità e confermare l’attività incessante svolta ogni giorno sul campo, sia sul fronte della prevenzione e della repressione dei reati, sia su quello dell’ascolto e del sostegno concreto alle vittime.

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