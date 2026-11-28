Domenica i biancazzurri affrontano il Partinicaudace al “Favazza”. Cammarata: «Squadra forte, costruita per vincere». Cipolla: «Serve una grossa prestazione, vogliamo tornare alla vittoria».

L’Akragas cerca la svolta a Terrasini. Domenica 29 novembre, alle ore 15, i biancazzurri saranno ospiti del Partinicaudace allo stadio “S. Favazza”, per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza. Una trasferta complicata, contro una formazione ambiziosa e attrezzata per lottare nelle zone alte della classifica, nella quale la squadra di Fabrizio Cammarata è chiamata a dare un segnale importante, soprattutto sul piano della concretezza e della personalità.

L’obiettivo è chiaro: interrompere il digiuno di vittorie e dare finalmente continuità alle buone prestazioni offerte nelle ultime settimane.

Cammarata: «Il nostro gioco rimane sempre quello»

L’Akragas si presenta all’appuntamento dopo una settimana particolare, condizionata dal recupero degli ultimi sette minuti della gara contro il Kamarat, disputati mercoledì a Cammarata e conclusi sullo 0-0.

«È stata una settimana un po’ strana proprio per il recupero di quei sette minuti – spiega Fabrizio Cammarata – ma la squadra arriva bene. Abbiamo fatto un buonissimo allenamento e ci stiamo preparando per una partita importante contro una squadra forte, costruita per vincere. Sarà una gara difficile».

Il tecnico biancazzurro conosce le insidie della trasferta, ma non ha intenzione di cambiare l’identità della propria squadra. L’Akragas continuerà a puntare sul gioco, sulla costruzione della manovra e sulla capacità di mettere in difficoltà gli avversari. Quello che serve, però, è un passo avanti nella finalizzazione, perché troppo spesso le occasioni create non si sono trasformate in gol e punti.

«Noi non cambiamo niente, il nostro gioco rimane sempre quello. Speriamo di riuscire a concretizzare le azioni che costruiamo», sottolinea Cammarata.

Cipolla: «Servirà una grossa prestazione»

A conoscere particolarmente bene il valore del Partinicaudace è il capitano Alfonso Cipolla, che domenica ritroverà alcuni calciatori con i quali ha condiviso precedenti esperienze. Un avversario da rispettare, dunque, ma non da temere.

«Li conosco quasi tutti – racconta il capitano – sono giocatori importanti, giocatori di categoria. Con tre o quattro di loro ho anche giocato insieme e conosco bene il valore della squadra. Dobbiamo avere il massimo rispetto e sappiamo che servirà una grossa prestazione per cercare di portare punti a casa».

Parole che fotografano perfettamente lo spirito con cui l’Akragas si avvicina alla partita. La consapevolezza delle difficoltà si accompagna alla voglia di reagire e di ritrovare quel successo che manca da diverse giornate.

«Per noi è una partita importantissima perché la vittoria manca da un po’. La stiamo cercando in tutte le maniere e speriamo di riuscire già domenica a centrarla e ricominciare a fare punti», aggiunge Cipolla.

La fiducia nel gruppo e nelle prestazioni

Il capitano, inoltre, difende il lavoro svolto dalla squadra e invita a guardare alle prestazioni, non soltanto ai risultati. Il gruppo, secondo il suo giudizio, ha sempre dimostrato impegno, carattere e una precisa identità di gioco, anche quando il risultato non ha premiato gli sforzi.

«Nel 95 per cento delle partite abbiamo fatto ottime prestazioni. A volte è mancato soltanto il gol, altre volte qualche distrazione non ci ha permesso di vincere. Ma credo che nessuno possa dire che questa squadra non giochi a calcio, non abbia carattere o non metta la voglia giusta».

Un messaggio chiaro: l’Akragas c’è, crede nel proprio percorso e vuole dimostrare sul campo di avere le qualità per superare questo momento. La sfida di Terrasini rappresenta un’occasione importante per trasformare le buone indicazioni in un risultato concreto.

Mercato, dopo le partenze si attendono nuovi innesti

Nel frattempo, anche la rosa sta attraversando una fase di cambiamento. Proprio in questi giorni hanno lasciato l’Akragas Luis Henrique e Leonardo Saito, due calciatori che hanno condiviso con il gruppo tre o quattro mesi di questa stagione. Cammarata ha anticipato la prospettiva di nuovi innesti per rinforzare l’organico.

«Adesso aspettiamo. Sicuramente arriverà qualcuno e vedremo cosa succederà», ha spiegato il tecnico.

Anche Cipolla ha voluto rivolgere un pensiero ai due ex compagni, sottolineando il dispiacere che accompagna ogni separazione all’interno dello spogliatoio.

«È sempre il periodo più brutto dell’anno perché capita che qualcuno vada via. Abbiamo condiviso tre o quattro mesi di spogliatoio e auguro loro il meglio, nella vita calcistica e non».

A Terrasini per ritrovare la vittoria

Adesso, però, non c’è spazio per distrazioni. Tutta l’attenzione è rivolta al Partinicaudace e a una partita che può rappresentare un passaggio significativo nel cammino stagionale dei biancazzurri.

Al “Favazza” servirà un’Akragas capace di unire qualità e concretezza, evitando cali di concentrazione e sfruttando al meglio le occasioni che riuscirà a costruire. Cammarata chiede continuità nel gioco, Cipolla invoca una grande prestazione e una reazione da squadra.

Dopo tante prove positive senza il giusto premio, è arrivato il momento di far parlare il campo. A Terrasini l’Akragas cerca punti, fiducia e soprattutto quella vittoria che potrebbe dare una nuova spinta alla stagione.

12ª GIORNATA DI ECCELLENZA

⚽ Partinicaudace – Akragas SLP

🏟️ Stadio “S. Favazza” di Terrasini (PA)

📅 Domenica 29 novembre 2026

⏰ Calcio d’inizio ore 15:00

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