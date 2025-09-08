Un favarese è stato iscritto nel registro degli indagati, perché sospettato di avere esploso il colpo di fucile, calibro 12, all’indirizzo della saracinesca di un bar, gestito da un quarantenne, in quel momento chiuso al pubblico, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. L’uomo è stato perquisito e gli sono stati sequestrati alcuni indumenti. I carabinieri, che indagano nell’inchiesta coordinata della Procura di Agrigento, lo hanno anche sottoposto al test dello stub per rilevare sul corpo eventuali tracce di polvere da sparo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp