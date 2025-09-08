Sono stati sorpresi, dai carabinieri, mentre rubavano gasolio dalle imbarcazioni di un cantiere navale a poche decine di metri dal mare di Licata. Due pescatori quarantacinquenni, entrambi licatesi, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per tentato furto e porto di oggetti atti allo scasso. È successo tutto l’altra notte. I due mai avrebbero immaginato di essere colti sul fatto.

Attraverso un varco, sono penetrati nella struttura e in poco tempo sono riusciti a prelevare il carburante dai serbatoi delle imbarcazioni. I militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata, impegnati in un giro di perlustrazione, si sono accorti di strani movimenti nell’area del cantiere navale. Scattato il controllo, i due pescatori sono stati bloccati e denunciati. Gli uomini in divisa hanno recuperato la refurtiva e sequestrato gli attrezzi.

