La Sicilia affronta un’emergenza idrica che ha portato alla progettazione di tre dissalatori a Gela, Trapani e Porto Empedocle. Mentre il progetto viene presentato come soluzione temporanea all’emergenza, un’analisi approfondita rivela elementi di criticità che suggeriscono una realtà diversa, specialmente per l’impianto di Porto Empedocle.

Associazioni ambientaliste, tecnici ed esperti sollevano dubbi sulla temporaneità dell’impianto di Porto Empedocle, come si evince soprattutto da una attenta lettura del parere n. 104/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Siciliana; Relazione generale – Progetto di dissalazione di Trapani e Porto Empedocle di Siciliacque S.p.A.

L’installazione dell’impianto cosiddetto “provvisorio” richiede un investimento di 12,3 milioni di euro, cifra che fa piuttosto pensare ad una istallazione definitiva.

Si fa notare che, nessuna azienda investirebbe una somma così elevata per un’infrastruttura destinata a essere smantellata dopo pochi mesi.

Tale squilibrio economico suggerisce piuttosto che l’impianto sia progettato per rimanere stabilmente a Porto Empedocle, rendendo il trasferimento una mera ipotesi formale, mai realmente contemplata nei piani operativi.

Gli ingegneri hanno optato per realizzare collegamenti complessi e costosi con l’acquedotto esistente, ma ci si trova in presenza di un’area industriale ASI che è già dotata di tutte le infrastrutture necessarie e immediatamente collegabile alla rete idrica tramite condotte esistenti.

Pertanto si fa rilevare che sarebbe possibile piuttosto utilizzare connessioni già disponibili con modifiche minime.

L’ approccio progettuale, che privilegia soluzioni permanenti e strutturali rispetto a opzioni più rapide ed economiche, sembra tradire l’intenzione di creare un’infrastruttura destinata a rimanere operativa per decenni, non per pochi mesi di emergenza.

La questione si presenta piuttosto controversa perché il contesto territoriale in cui si inserisce il dissalatore rivela dinamiche complesse di occupazione strategica del territorio con la costruzione anche di un rigassificatore.

La disponibilità di Enel ad ospitare nel proprio sito il dissalatore, potrebbe derivare dal fatto che che in quella stessa area dove già esiste il vecchio dissalatore ed esistono diverse le opere, è prevista in adicenza la costruzione del rigassificatore.

Con l’istallazione di un nuovo dissalatore, che si dice provvisorio e realizzato nel quadro dell’emergenza, di fatto si viene a svincolare l’area ASI dove c’è “l’ipoteca” del rigassificatore.

L’Enel pertanto dando la disponibilità del sito, svincola quell’area, con la costruzione di un dissalatore che, secondo molti, non sarà affatto provvisorio.

L’installazione del dissalatore potrebbe in realtà rappresentare una mossa per creare un fatto compiuto difficilmente reversibile.

Questa interpretazione è rafforzata dall’evidenza che, una volta operativo, un impianto di dissalazione diventa infrastruttura critica per l’approvvigionamento idrico, rendendo politicamente e socialmente impossibile la sua rimozione.

Secondo l’opinione di associazioni ambientaliste contrarie alla realizzazione di un rigassificatore a Porto Empedocle, si configura così uno scenario in cui l’emergenza idrica viene strumentalizzata per risolvere conflitti territoriali preesistenti, utilizzando la pressione dell’opinione pubblica e l’urgenza della crisi per imporre scelte altrimenti contestabili.

Questa strategia potrebbe servire quindi ad aggirare procedure autorizzative più stringenti?

La Sicilia ha certamente bisogno di soluzioni per la crisi idrica, ma la trasparenza sui reali obiettivi dei progetti è fondamentale per una corretta valutazione di costi, benefici e impatti ambientali di lungo termine.

Oltretutto va ricordato che è in discussione davanti al Tar Lazio, un ricorso di Legamnbiente presentato per chiedere l’annullamento del decreto assessoriale regionale del 2023 che ha concesso una proroga di altri 70 mesi per la conclusione dei lavori del rigassificatore, inizialmente previsa entro il 2020.

