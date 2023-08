Ignoti ladri, approfittando della chiusura delle scuole per le vacanze estive. sono penetrati all’interno dell’Istituto Professionale “Archimede”, di via Monsignor Pedalino, nel centro abitato di Casteltermini. Dopodiché hanno ‘visitato’ alcune aule e dopo avere danneggiato i distributori automatici di caffè e merendine, sono riusciti a prelevare dalle cassette e a portare via circa 400 euro.

A fare l’amara scoperta, a distanza di giorni, sono stati i collaboratori scolastici alla riapertura della scuola. A denunciare il furto, alla Stazione dei carabinieri di Casteltermini, è stato un impiegato della ditta. I militari dell’Arma, hanno avviato le indagini. Non sarà semplice riuscire però ad identificare i responsabili anche perché non è chiaro quando effettivamente il furto è stato compiuto.