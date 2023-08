Un cinquantasettenne di Palma di Montechiaro, Pino Sambito, da anni domiciliato in Germania dove si era trasferito per lavoro, è stato trovato con numerose coltellate all’interno del suo bar. Portato in ospedale è morto poco dopo. Il gravissimo fatto di sangue è accaduto, due giorni fa, nella città di Ludwigshafen am Rhein. La polizia tedesca, coordinata dall’Autorità giudiziaria, ha aperto un fascicolo d’inchiesta nella speranza di individuare l’autore dell’omicidio e stabilire il movente.

Dietro all’aggressione mortale potrebbero esserci delle questioni personali e private irrisolte, ma non è esclusa l’ipotesi di un regolamento di conti in ambiti sconosciuti. Senza certezze tutte le piste restano valide. E non viene esclusa una rapina finita nel sangue. La polizia, a quanto pare, sta cercando un giovane, un trentenne che, nonostante non sia chiaro se collegato o meno con l’omicidio, viene al momento cercato.

Dell’omicidio del palmese si stanno interessando, come è inevitabile che sia, anche i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, i carabinieri della Compagnia di Licata e quelli del reparto Operativo.