Un incendio, di quasi certa matrice dolosa, ha divorato ben 6 mila piante di vite, in un terreno della cooperativa “Rosario Livatino – Libera terra”, cui sono stati affidati i fondi agricoli, di contrada “Gibbesi, a Naro, confiscati alla mafia. Il danno è stato quantificato in 20.000 euro, purtroppo, non coperto da alcuna polizza assicurativa.

Ad indagare sono i carabinieri della Stazione cittadina, coordinati dal Comando compagnia di Licata, dopo aver raccolto la denuncia, a carico di ignoti, presentata dal legale rappresentante della cooperativa. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’ennesima azione criminale, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Esattamente un mese fa, un altro rogo doloso ha carbonizzato una porzione di culture di grano in un fondo di circa trenta ettari, per un ammontare del danno allora quantificato in ventimila euro.