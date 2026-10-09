Tre anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni aggravate sulla moglie, anche mentre era incinta. È questa la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Agrigento, Michele Agrifoglio, nei confronti di un trentaduenne di Favara, giudicato colpevole di una lunga e drammatica scia di violenze fisiche e psicologiche. Oltre alla pena detentiva, per l’uomo è scattata l’interdizione dai pubblici uffici.

I fatti, ricostruiti dettagliatamente nel corso del processo, hanno svelato un vero e proprio incubo domestico iniziato nel 2024. Secondo i riscontri giudiziari, l’imputato ha ripetutamente insultato, minacciato e picchiato la consorte, senza fermarsi neppure davanti allo stato di gravidanza della donna. Il quadro probatorio ha delineato episodi di particolare crudeltà.

In un’occasione l’uomo avrebbe colpito la moglie utilizzando una corda e trascinandola per i capelli. Le violenze e le vessazioni non si sono arrestate nemmeno quando l’aggressore si trovava già agli arresti domiciliari: in quel periodo, infatti, ha costretto la vittima a dormire nel salone della casa e, in un altro momento di follia, è arrivato persino a morderla. La sentenza del Tribunale di Agrigento mette un punto fermo a una vicenda di grave violenza di genere.

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