Il questore della Provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di sospensione dell’attività di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nella località balneare di contrada San Marco, a Sciacca. Sono stati i poliziotti del locale Commissariato di Ps a eseguire il provvedimento amministrativo. L’atto è scaturito a seguito di controlli finalizzati alla verifica delle disposizioni in materia di autorizzazioni di Pubblica sicurezza, durante i quali è emerso che all’interno del locale venivano somministrate bevande alcoliche senza la doverosa verifica dell’età dei clienti.

In particolare, gli agenti hanno accertato la somministrazione di alcolici a quattro minori di età superiore ai 16 anni, contestando al titolare dell’attività sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro. L’attività commerciale del predetto esercizio pubblico è stata sospesa per sette giorni a decorrere da ieri.

“Il provvedimento – scrive la Questura di Agrigento – è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere o revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere, diretta espressione dell’Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio, nel caso in questione, dalla somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni”.

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