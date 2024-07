Il Consigliere Comunale della Lega, Valentina Cirino, denuncia l’incuria e sollecita l’amministrazione ad agire

Il Consigliere Comunale della Lega di Agrigento, Valentina Cirino, ha recentemente richiamato l’attenzione sulle gravi criticità relative a Piazzale Rosselli, luogo destinato allo stazionamento dei pullman e adiacente alla stazione degli autobus della città. In una dichiarazione, Cirino ha espresso la necessità urgente di completare il parcheggio incompiuto di Piazzale Rosselli, un’opera iniziata negli anni ’90 con finanziamenti regionali ma mai portata a termine.

La Situazione Attuale

Attualmente, i pullman della SAIS e altre linee che collegano Agrigento a Catania stazionano di fronte al Bar Oasi, una situazione che crea disagi e una percezione di caos tra i cittadini. Cirino ha sottolineato che esiste un’area già predisposta per questo scopo, e ha criticato l’amministrazione comunale per non aver ancora trovato una soluzione definitiva. “Non è possibile che diventi una situazione definitiva, anche perché esiste una zona attigua al Piazzale Rosselli utilizzabile a tal fine. “Possiamo asserire con assoluta certezza e senza timore di smentita che la Regione Siciliana ha già concesso ed autorizzato il Comune ad utilizzarla. E’ necessario solamente versare la quota di oneri demaniali pari a circa 10.000 euro ed effettuare i lavori di modifica”.

“Sappiamo benissimo le problematiche che questa situazione crea,” ha affermato Cirino. “È il momento che l’amministrazione del sindaco e l’assessore ai lavori pubblici trovino una soluzione per portare a termine il parcheggio di Piazzale Rosselli.”

Un’Opera Incompiuta ma Fondamentale

Il parcheggio di Piazzale Rosselli, che ha ricevuto finanziamenti dalla regione per il turismo e le infrastrutture, è stato abbandonato dopo una serie di problematiche legali e amministrative. Nonostante una sentenza definitiva, il progetto è rimasto fermo, aggravando i problemi di parcheggio della città.

Cirino ha evidenziato che la realizzazione di questo parcheggio sarebbe di grande beneficio per Agrigento, risolvendo molte delle attuali difficoltà di parcheggio, soprattutto nel centro città. “L’ubicazione strategica di questo parcheggio in Piazzale Rosselli darebbe una risoluzione significativa per i commercianti, le attività finanziarie, i cittadini e, soprattutto, per il settore turistico,” ha aggiunto Cirino.

Invito all’Azione

Nel piano triennale delle opere pubbliche, l’opera è erroneamente indicata come fruibile, mentre in realtà non lo è. “Non è vero che l’opera è attualmente fruibile alla collettività,” ha dichiarato Cirino. “È indispensabile che l’amministrazione comunale prenda atto di questa situazione e si impegni a completare il parcheggio.”

Cirino ha quindi sollecitato l’amministrazione comunale e l’assessore ai lavori pubblici a dare priorità al completamento di questa opera, con l’obiettivo di restituire alla città di Agrigento una struttura funzionale e fondamentale per la sua crescita e sviluppo.

Agrigento si trova di fronte a numerose sfide infrastrutturali, e il completamento del parcheggio di Piazzale Rosselli rappresenta un passo cruciale verso la soluzione di questi problemi. È tempo che le autorità competenti agiscano con decisione per portare a termine questo progetto e migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’attrattiva turistica della città.