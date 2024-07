Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, si è recato a Cianciana per un incontro con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Francesco Martorana. La presenza della massima autorità dello Stato in provincia è stata l’occasione per parlare dei tanti problemi che assillano la comunità del comune sicano.

In particolare, si è discusso della viabilità, al mondo del sociale, all’ambiente e anche di sicurezza, soprattutto per difendere gli anziani. Un discorso a parte è stato quello della carenza di acqua che ha già messo a dura prova la popolazione. Il Prefetto ha preso numerosi appunti, questo tipo di incontri rientrano nei compiti istituzionali prefettizi.

“Abbiamo colto l’occasione – dice il primo cittadino – per mettere nero su bianco tutta quella serie di problematiche che assillano il nostro territorio. Noi come amministrazione lavoriamo dalla mattina alla sera per cercare di venire incontro a tutte le problematiche dei nostri concittadini, ma è chiaro che serve sempre l’aiuto delle istituzioni per migliorare la vivibilità”.