La piazza di Siculiana Marina si trasforma in un palcoscenico naturale per dare vita a “Circus”, uno spettacolo che rievoca le più antiche arti circensi da strada.

Uno show caratterizzato dalla presenza di giocolieri, trampolieri, mangiafuoco. Il protagonista principale sarà Valerio Sardella, attore della compagnia “Ioculares” di Catania. Lo spettacolo si rivolge ad un pubblico di tutte le età che Sardella saprà coinvolgere rendendolo parte integrante della performance.

L’appuntamento è sabato 27 luglio in piazza Don Giustino a Siculiana Marina. L’ingresso è gratuito.

Direzione artistica di Riccardo GaZ.