Realmonte 24 luglio 2024- Presentata stamane nell’Aula Felice Vaccaro del comune di Realmonte, la III edizione del Premio Letterario“Scala dei Turchi- Dina Russiello, in programma il prossimo 24 agosto 2024, in Piazza Umberto I, alla presenza del Sindaco Avv.Sabrina Lattuca e dello scrittore e Presidente della Casa del Libro, Pascal Schembri. Nel corso della cerimonia di consegna, saranno attribuiti premi a noti autori del panorama letterario italiano ed a scrittori in erba, riconoscimenti alla carriera,alla memoria, all’arte, alle istituzioni ed il premio d’onore all’attore Nino Bellomo.

“Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale patrocinerà il Premio Letterario“Scala dei Turchi – Dina Russiello”,proposto da Pascal Schembri con l’omonima Casa del Libro- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca-Il Comune di Realmonte, che ospita la Scala dei Turchi, vuole crescere e promuovere il territorio con uno sviluppo turistico le cui basi sono prevalentemente culturali, ciò per garantire una vera condizione di accrescimento socio economico. Un esempio di tutto ciò, è rappresentato da una delle eccellenze della nostra comunità, il giovane scrittore Santino Di Mauro il cui testo sarà presentato durante la rassegna letteraria “Memoria è Patrimonio” del 30 agosto 2024. Avanti così conclude il sindaco- siamo sempre più nella direzione della bellezza!”