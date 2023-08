Il direttivo del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Agrigento ha incontrato il Prefetto Filippo Romano. Sul tavolo diversi argomenti di interesse generale, altri più attinenti ai professionisti, tra cui l’impatto del nuovo codice dei contratti pubblici, le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria, la carenza di infrastrutture viarie in provincia, le difficoltà degli Enti territoriali ad aggiornare il parco progetti per sfruttare la storica opportunità offerta dal PNRR. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di fare rete tra i principali stakeholders (istituzioni, ordini professionali, associazioni di categoria e altri Soggetti attivi sul territorio).

Il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso, accompagnato dal Vicepresidente, Francesco Buscaglia, e dal Tesoriere, Michele Zambuto, ha ribadito la disponibilità a collaborare “per promuovere iniziative a favore della collettività. L’Ordine, con circa 1900 iscritti in provincia (tra liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati), è sempre stato vicino alle istituzioni e pronto a supportarle all’occorrenza.” Ricorrendo quest’anno i 100 anni dalla legge n. 1395 del 1923, con cui è stato istituito l’Albo degli Ingegneri, il Presidente, Achille Furioso, ha consegnato al Dott. Filippo Romano una targa ricordo dell’incontro con il logo creato per il suddetto centenario e augurato buon lavoro al rappresentante del Governo sul territorio.