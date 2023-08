Agrigento, 28 agosto 2023 – Una tempesta di indignazione si è scatenata in tutta Agrigento a seguito della trasmissione “Morning News” andata in onda su Canale 5 il 25 agosto 2023. Le dichiarazioni dei protagonisti hanno evidenziato il disappunto e la rabbia per la distorsione dei fatti riguardo alla presenza di impianti eolici a ridosso della Valle dei Templi.

Il Sindaco di Agrigento, sconcertato dalle false rappresentazioni, ha dichiarato: “Sono indignato! Perché mistificate la realtà? Perché buttate fango su Agrigento? Perché presentate Agrigento in maniera distorta?”

Il servizio incriminato aveva affermato che “Matteo Messina Denaro investiva ad Agrigento sulle pale eoliche”, ma tali dichiarazioni sono state smentite dalla realtà: non esiste alcun parco eolico nelle vicinanze della Valle dei Templi. L’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, ha dichiarato: “Le pale eoliche a ridosso della Valle dei Templi sono incredibili, prive di fondamento. Queste dichiarazioni fanno un grandissimo danno alla città.”

L’Assessore Ciulla ha annunciato l’intenzione di intraprendere un’azione legale contro la trasmissione e l’emittente, con l’obiettivo di difendere l’immagine e la reputazione della città. La rappresentazione distorta della Valle dei Templi e di Agrigento ha sollevato preoccupazioni sulla percezione della città e sul turismo, fondamentale per il territorio.

Anche il giornalista Carmelo Sardo ha sottolineato le inesattezze del servizio, precisando che le pale eoliche mostrate erano situate a Monte Mela, a quindici chilometri di distanza da Agrigento. Questa distanza è stata ulteriormente enfatizzata dall’Associazione dei B&B di Agrigento (Abba). Il Presidente Leonardo Urso e la Vice Presidente Rosy Di Matteo hanno affermato: “Le pale eoliche non sono a ridosso della Valle dei Templi, si tratta di affermazioni estremamente errate e nocive per gli imprenditori del settore.”

Codacoons, l’associazione Codacons ad Agrigento, ha aggiunto la sua voce alla protesta, sottolineando la necessità di un’informazione obiettiva e trasparente. Il Responsabile Regionale Trasparenza Enti Locali, Giuseppe DI ROSA, ha invocato una rettifica della falsa notizia e ha richiesto un servizio dalla Valle dei Templi per rendere giustizia al patrimonio culturale agrigentino.

In questo clima di indignazione, Agrigento resta determinata a far luce sulla verità e a preservare la sua immagine e il suo potenziale turistico. L’azione legale intrapresa dall’Assessore Ciulla e le dichiarazioni dei vari protagonisti dimostrano il forte impegno della comunità per far emergere la realtà e per promuovere l’essenza culturale e paesaggistica di questa storica città.

In copertina la foto della tv, postata dal sindaco di Agrigento