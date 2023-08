Il direttore generale Strano: “Una settimana importante, uno scontro speciale”. Akragas trionfa nel preliminare di Coppa Italia: Prossimo avversario, il Ragusa

Nel vivo della competizione di Coppa Italia, l’Akragas si è affermato con una vittoria schiacciante nel preliminare Coppa Italia Serie D, sconfiggendo senza appello la Igea Virtus con un secco 3-0. Ora, l’attenzione della squadra si sposta verso il prossimo avversario, il Ragusa. La data e il luogo del tanto atteso scontro devono ancora essere definiti, ma le aspettative sono alle stelle.

Per il direttore generale bianco azzurro, Graziano Strano, questa sfida ha un significato speciale che va oltre l’aspetto sportivo. Strano, in una recente dichiarazione, ha rivelato l’importanza personale di questo incontro: “Per me sarà una settimana importante perché ricordo che anni fa ho vinto tutto Ragusa, cioè ho vinto il campionato, la Coppa Italia regionale e sono stato l’unica squadra in battuta dalla terza categoria alla serie A. Quindi è una settimana di incontro, uno scontro dopo un anno e mezzo, contro una società e una squadra dal cuore grande. Sarà qualcosa di speciale.”

Le parole di Strano evidenziano l’entusiasmo e la passione che circondano questa sfida. L’incontro contro il Ragusa non è soltanto una partita di calcio, ma rappresenta un capitolo importante nella storia personale del direttore generale. La tensione e l’emozione crescono mentre la data dell’incontro si avvicina e i tifosi dell’Akragas non vedono l’ora di sostenere la loro squadra in questa partita cruciale.

L’attesa è palpabile mentre entrambe le squadre si preparano per il prossimo capitolo di questa avvincente competizione di Coppa Italia. Gli appassionati di calcio di tutto il paese si uniranno ai tifosi dell’Akragas e del Ragusa nell’anticipazione di uno scontro che promette di essere indimenticabile. Resta da vedere chi avrà la meglio in campo, ma una cosa è certa: il direttore generale Strano e i suoi ragazzi daranno il massimo per rendere questo incontro speciale una pagina indelebile nella storia sportiva di entrambe le squadre.

Alcuni scatti di Nino Piraneo durante la sfida con l’Igea Virtus. Per altre foto su Facebook