Gemellaggio tra l’Istituto Comprensivo Agrigento Centro e l’Istituto Comprensivo Ivan Trinko di Gorizia: un ponte di cultura e amicizia





Agrigento – Un legame speciale si è stretto oggi tra gli studenti di due città, Agrigento e Gorizia, che hanno ufficializzato il loro gemellaggio culturale. Un incontro che segna l’inizio di una collaborazione tra le due scuole, l’Istituto Comprensivo Agrigento Centro e l’Istituto Comprensivo Ivan Trinko di Gorizia, in vista delle rispettive proclamazioni come Capitale Italiana ed Europea della Cultura per il 2025.

La dirigente scolastica dell’Istituto Agrigento Centro, Rosellina Greco, ha commentato con entusiasmo: “Questo gemellaggio è il riconoscimento della sinergia fra due città che sono state crocevia di culture e che sono ricche di arte, storia e bellezza. Agrigento e Gorizia, con le loro tradizioni e patrimoni, avranno l’opportunità di unire i loro giovani in un percorso di crescita culturale e umana”. Gli studenti delle due scuole coinvolte, infatti, avranno la possibilità di scambiarsi esperienze, lavorare insieme su progetti didattici di interesse comune e condividere valori importanti per i cittadini di domani, come l’amicizia, l’accoglienza, l’inclusione e il rispetto.

Nel mese di aprile, gli studenti dell’Istituto Agrigento Centro saranno ospitati a Gorizia, e in questa prima fase dello scambio culturale, i ragazzi agrigentini avranno il compito di fare da ciceroni durante la visita del Centro Storico di Agrigento e della meravigliosa Valle dei Templi.

Non sono mancati momenti di spettacolo durante la cerimonia di gemellaggio. In un clima di festa in occasione del Mandorlo in Fiore, i ragazzi dell’Istituto Pirandello e Garibaldi di Agrigento Centro si sono esibiti in canti dialettali, offrendo un assaggio della tradizione locale. La rappresentanza degli studenti goriziani ha poi avuto l’opportunità di ammirare altre performance folkloristiche, come quella del gruppo Val d’Akragas che si sono esibite nell’atrio del Comune di Agrigento, rendendo l’evento ancora più speciale e ricco di emozioni.

Anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha sottolineato l’importanza di questo gemellaggio: “In effetti è un gemellaggio che nasce poco dopo la nostra preparazione per diventare Capitale della Cultura, quando il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziber, venne a trovarmi per congratularsi con noi. È un’occasione di reciprocità, un rapporto che ci lega, e questo gemellaggio rappresenta una continuità di quei valori che uniscono le due città, la cultura dell’integrazione e dell’accoglienza”.

Giovanni Civiltà, presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, ha evidenziato il valore storico e culturale delle due città, aggiungendo: “Agrigento, così come Gorizia, è un punto di riferimento per la nostra penisola, custodendo un patrimonio archeologico e storico di inestimabile valore. Questo gemellaggio rafforza il legame tra due realtà che condividono non solo il presente, ma anche il passato di un territorio ricco di cultura e tradizioni”.

“Questo gemellaggio – ha ribadito l’assessore alle scuole Gioacchino Alfano – rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di creare legami significativi, non solo culturali, ma anche umani, e per crescere come cittadini del mondo.”

Il gemellaggio tra le scuole di Agrigento e Gorizia segna così l’inizio di una collaborazione che, oltre a promuovere lo scambio culturale tra i giovani, contribuisce a costruire ponti di amicizia e comprensione tra due città simbolo della cultura europea.

Foto Salvo di Rosa

