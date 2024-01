Agrigento – Sabato 20 gennaio 2024, alle ore 17.30, i locali del Circolo Empedocleo ospiteranno un incontro-dibattito cruciale intitolato “Lo scempio della Villa del Sole: devastazione e prospettive di rinascita”. L’evento si prefigge di analizzare gli effetti nefasti di quanto accaduto alla Villa del Sole e di delineare possibili percorsi per la sua rinascita.

L’incontro si aprirà con la proiezione del video “Appunti sul verde pubblico in città” realizzato da Tano Siracusa, che offrirà uno sguardo documentato sulla situazione attuale. Successivamente, si susseguiranno gli interventi di Nino Cuffaro, segretario del circolo PD Vittoria Giunti di Agrigento, del professore Elio Di Bella e una lettura a cura di Lia Rocco.

Il dibattito, che seguirà gli interventi, fornirà uno spazio di confronto per esplorare i temi sollevati e discutere le possibili soluzioni alla devastazione della Villa del Sole. L’obiettivo è coinvolgere attivamente la comunità e promuovere un dialogo costruttivo su come affrontare la situazione attuale e lavorare insieme per un futuro migliore per questo prezioso spazio verde.

L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano partecipare e contribuire alla riflessione su come trasformare lo scempio in opportunità di rinascita per la Villa del Sole e il patrimonio ambientale della zona.