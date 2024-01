Agrigento è in fermento in vista della partita cruciale contro Vigevano, programmata per domenica alle 18 al PalaMoncada. La squadra di casa, attualmente impegnata nella lotta per la salvezza, si troverà di fronte una Vigevano desiderosa di migliorare la propria posizione in classifica.

Il coach di Agrigento, Calvani, ha condiviso le sue riflessioni sulla sfida imminente durante una conferenza stampa pre-partita. Vigevano occupa attualmente il quintultimo posto nella classifica generale, ma nonostante la sconfitta nella loro ultima partita casalinga contro Latina, la squadra ha dimostrato il proprio valore vincendo contro Torino e Treviglio nelle due precedenti giornate.

Calvani ha sottolineato l’importanza di imparare dalle esperienze passate, soprattutto dalla partita di andata contro Vigevano. Ha dichiarato che ogni partita deve essere affrontata con la stessa determinazione fino all’ultimo minuto.

Il coach ha evidenziato il buon lavoro svolto durante la settimana di preparazione, sottolineando il grande impegno dei giocatori nel mettere in pratica le indicazioni dello staff tecnico. “Abbiamo due settimane e mezzo di lavoro con idee chiare che volevamo implementare, cercando di apportare cambiamenti rispetto al trend precedente della squadra,” ha dichiarato Calvani.

Esprimendo soddisfazione per la dedizione dei giocatori, il coach ha manifestato grande fiducia nell’approccio della squadra alla partita. “Vedo una grande volontà ed energia, soprattutto in termini di attenzione e sforzo nel seguire le indicazioni. Sono abbastanza sicuro che i ragazzi saranno pronti a disputare una buona partita e a ottenere il risultato che cerchiamo.”

La città è in attesa di sostenere la Fortitudo in questa importante sfida di casa. Domenica alle 18, con la palla a due al PalaMoncada, Agrigento sarà pronta a lottare per la vittoria e per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.