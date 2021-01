L’Amando Volley ha tesserato la Melissa Donà, la friulana, capitana di Aragona l’anno scorso, approda in quello che sarebbe dovuto essere il prossimo avversario della squadra agrigentina. La neo biancazzurra ha raggiunto in giornata la Sicilia e si è subito aggregata alla squadra impegnata nell’allenamento a Letojanni. La partita in programma sabato è stata rinviata perché nelle file delle messinesi si sono registrati alcuni casi covid.