Covid, ricoveri in aumento e tanti ancora da vaccinare

La Sicilia è tra le prime regioni per contagi da Covid-19, e per ricoveri in ospedale. Cresce, naturalmente, l’allerta. Non sono soltanto i dati che preoccupano le autorità sanitarie regionali. C’è soprattutto il numero dei non vaccinati che rende complicata la situazione siciliana.

Le percentuali per fasce di età, che in qualche caso come per i cinquantenni tocca addirittura la soglia del 30 per cento, non lascia presagire nulla di buono, per la continua diffusione del virus, e sia per gli eventuali successivi ricoveri. E la Sicilia rischia di passare al colore giallo.