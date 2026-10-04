Incidente stradale nella notte lungo la via Panoramica dei Templi ad Agrigento, dove una Fiat Cinquecento è improvvisamente uscita fuori strada. Il sinistro si è verificato a ridosso del celebre curvone che caratterizza l’arteria stradale. A bordo del mezzo viaggiava soltanto la conducente, una donna, che è rimasta ferita nell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente non ha coinvolto nessun altro veicolo in transito. La conducente avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, che ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure sul posto e disporre il trasferimento in ospedale della donna per gli accertamenti del caso.

L’arteria è stata raggiunta anche dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’impatto. I rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e la gestione del traffico veicolare sono stati affidati agli agenti della sezione Volanti della Questura.

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