L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si incontra con i giornalisti per un aggiornamento sulla situazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Agrigento – Come annunciato dal commissario straordinario Mario Zappia durante la precedente conferenza stampa, la Direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha programmato un nuovo incontro con i rappresentanti della Stampa per un “check” sulle condizioni del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agrigento. La conferenza avrà luogo venerdì 4 agosto 2023 alle ore 11, presso i locali attigui all’area del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Il meeting, che si svolgerà esattamente una settimana dopo l’ultimo incontro, è finalizzato a fornire un aggiornamento sulla situazione del Pronto Soccorso e ad affrontare eventuali sviluppi e misure adottate dall’Azienda Sanitaria. I giornalisti avranno l’opportunità di ricevere informazioni di prima mano sui progressi e gli interventi messi in atto per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti dal reparto.

L’incontro rappresenta un’importante opportunità per garantire trasparenza e comunicazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e la comunità, fornendo un quadro completo delle azioni intraprese e dei piani futuri per il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio.”

Il dottor Giuseppe Caramanno è il nuovo primario della Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. A partire dal martedì 1 agosto, il dottor Caramanno mette a disposizione la sua vasta esperienza e professionalità per sostenere appieno le necessità aziendali e assumerà il ruolo di responsabile del Pronto Soccorso.

La nomina del dottor Caramanno arriva in un momento cruciale per il reparto di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, che affronta sfide sempre più impegnative. Con il suo impegno e la sua dedizione, il nuovo primario si propone di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti dal Pronto Soccorso, garantendo un’adeguata assistenza ai pazienti e un ambiente di lavoro ottimale per gli operatori sanitari.

La decisione del dottor Caramanno di mettersi a disposizione per sostenere le necessità aziendali è un segno tangibile del suo impegno a contribuire al benessere della comunità agrigentina. Con la sua vasta esperienza nel campo della Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, il dottor Caramanno si pone come figura chiave nel perseguire gli obiettivi di eccellenza e professionalità nel Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio.”

Il Commissario Zappia, invita dunque la stampa e i media locali a partecipare all’evento e a contribuire alla diffusione di informazioni chiare e accurate riguardanti il servizio sanitario nella zona, nel rispetto della responsabilità giornalistica nei confronti dei cittadini. La partecipazione attiva dei media è fondamentale per un dialogo costruttivo e per garantire la tutela della salute e del benessere dei cittadini agrigentini.