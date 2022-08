Incidente sulla statale 640, auto contro il guardrail: un ferito

Ha perso il controllo dell’utilitaria, ed è piombato come una scheggia impazzita contro il guardrail. A causa del violento impatto, un giovane agrigentino che viaggiava da solo, è rimasto ferito. Con un’ambulanza è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno riscontrato diversi traumi, sparsi su tutto il corpo. Per fortuna non è in pericolo di vita. L’incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, si è verificato, ieri notte, lungo la strada statale 640, in territorio di Agrigento. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Stradale. Non è ancora chiaro, al momento, il motivo dello schianto. La vettura, risultata senza copertura assicurativa, è stata sequestrata.