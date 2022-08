Blitz nel cantiere del teatro: operaio in nero e uno irregolare, sospesa attività ditta

Accertate diverse irregolarità, ma anche un lavoratore in nero, e uno irregolare, sui tre presenti, nel cantiere edile allestito al teatro comunale di Sambuca di Sicilia. Ad occuparsi dell’ispezione sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, supportati dai militari dell’Arma della Compagnia di Sciacca. Tra le violazioni l’omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori, la mancanza di recinzione nel cantiere, e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nei lavori in quota.

I carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, l’amministratore unico della ditta di Favara che si stava occupando dei lavori al teatro comunale. Si tratta di una trentenne favarese. E’ stato adottato anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, e sono state elevate ammende per complessivi 23.690 euro, e sanzioni amministrative per 13.266 euro.