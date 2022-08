I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno identificato e arrestato un piromane, che adesso si trova in stato di fermo. L’uomo avrebbe appiccato due incendi, che si sono sviluppati in via Lido, e l’altro in prossimità della curva della Tonnara. Quest’ultimo ha lambito una abitazione con evidenti momenti di panico dei proprietari. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che hanno evitato il peggio.