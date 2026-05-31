La comunità di Casteltermini è sotto choc per l’incidente sul lavoro costato la vita a Gaetano Sciarrotta, di 67 anni. Secondo la prima ricostruzione, il muletto che stava conducendo si sarebbe improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Nonostante i tentativi del personale medico non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Troppo gravi lesioni riportate nell’incidente. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Casteltermini in festa per la Sagra del Tataratà. Ieri sera prima dell’inizio della sfilata dei cavalli è stato osservato un minuto di silenzio.

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