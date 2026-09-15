E’ stato accidentalmente travolto da un camion in manovra nel piazzale di un’azienda agricola. Un diciannovenne domiciliato a Racalmuto, dipendente dell’attività commerciale, è rimasto ferito. Subito soccorso, è stato trasferito con l’elisoccorso del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove adesso si trova ricoverato.

I medici che lo hanno in cura gli hanno diagnosticato politraumi sparsi in varie parti del corpo. L’incidente sul lavoro, l’ennesimo in provincia di Agrigento, si è verificato in contrada “San Silvestro”, nel territorio di Naro. La ricostruzione dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione.

È stata informata la Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore di turno che ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità. Come impone la prassi, sul luogo si è recato anche il personale dello Spresal dell’Asp, che si occupa di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli accertamenti chiariranno cosa sia accaduto e se siano state rispettate le necessarie e obbligatorie misure di sicurezza.

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