Ignoti malviventi sono entrati in azione tagliando i tiranti metallici che sostenevano 65 filari di un vigneto di un’azienda agricola a Sambuca di Sicilia. Il danno è ingente con quasi tutto il raccolto che è stato perso. Ad agire, quasi sicuramente, più persone.

È stata la responsabile dell’attività a rendersi conto di quanto successo. La donna si è poi presentata ai carabinieri della Stazione cittadina e ha formalizzato la denuncia.

Il gesto ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione ma comunque gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi. La Procura di Sciacca, ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di danneggiamento.

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