Definitiva la condanna a 4 mesi di reclusione per un 48enne di Favara accusato di aver tentato di aggredire il rivale con una zappa. I fatti risalgono al 2019. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima colpito il finestrino dell’auto all’interno del quale vi era la persona offesa poi avrebbe anche tentato di aggredirla con un attrezzo agricolo.

La Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado del tribunale di Agrigento. I giudici ermellini hanno confermato poi il verdetto escludendo la riqualificazione del reato in danneggiamento ma anche la particolare tenuità del fatto.

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