Travolti da un’autovettura, mentre erano impegnati ad eseguire dei lavori di riparazione della rete idrica comunale. Un sessantaseienne di Cianciana e un cinquantanovenne di Alessandria della Rocca, entrambi dipendenti del Comune di Cianciana, sono rimasti feriti. Il più grave è risultato il 59enne trasferito in elisoccorso all’ospedale “Civico” di Palermo. I medici gli hanno diagnosticato delle fratture al torace, ma per sua fortuna non versa in pericolo di vita.

Il collega invece in ambulanza è stato trasportato all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Ha riportato dei traumi giudicati guaribili con una prognosi di trenta giorni. L’incidente sul lavoro si è verificato, l’altra mattina, al km 21 della strada provinciale 32, precisamente in contrada “Quarto di Rocche”, a Cianciana.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto i due operai si trovavano a bordo strada, impegnati ad eseguire alcuni interventi sulla condotta idrica, all’improvviso gli è piombato addosso una Opel Astra, di proprietà e condotta da un 64enne di nazionalità marocchina, residente a Lucca Sicula. L’urto è stato tremendo. Gli operai sono stati letteralmente sollevati da terra, per poi rovinare sull’asfalto.

Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso indagini dei carabinieri della Stazione di Cianciana. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta.