Due vasti incendi sono scoppiati a Licata e Naro. Il primo in contrada “Montesole” in territorio licatese. Le fiamme hanno interessato un’abitazione e la vegetazione attorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, la Protezione civile comunale e le associazioni di volontariato. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo. Ancora da accertare l’origine dell’incendio se è dolosa o accidentale.

E un altro vasto rogo ha divorato l’area boschiva che circonda la diga “San Giovanni” a Naro. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e il personale della Forestale. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero. Le cause dell’evento non sono chiare. E’ probabile che la scintilla iniziale sia divampata dall’erba secca