Trovati in possesso con la cocaina, verosimilmente, appena acquistata da un pusher della zona. A finire nei guai un imprenditore trentasettenne residente a Cianciana, un artigiano trentunenne e un operaio trentacinquenne, entrambi residenti a Cattolica Eraclea. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Devono rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è stata portata a termine, l’altra sera, dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Cammarata e dai loro colleghi della Stazione di Casteltermini. I militari dell’Arma, erano impegnati in un posto di controllo, lungo la strada statale 118, in territorio di Santo Stefano Quisquina. All’improvviso hanno notato una vettura ritenuta “sospetta” ed hanno deciso di intimare l’Alt per controllare ed identificare conducente e passeggeri.

Da lì a pochi minuti è scattata una perquisizione personale e veicolare. Sono stati rinvenuti e sequesttati quasi cinque grammi di cocaina.