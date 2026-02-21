Domenica 22 febbraio, per la 19ª giornata di Promozione girone D, l’Akragas SLP ospita l’Atletico Megara 1908 allo stadio “Totò Russo” di Aragona (ore 15).

La sosta è alle spalle, l’attesa è terminata. l’Akragas SLP è pronta a tornare in campo allo stadio comunale ”Totò Russo” di Aragona Domenica 22 Febbraio per la 19° giornata del campionato di promozione del girone D, contro L’Atletico Megara 1908. L’appuntamento alle ore 15:00 sul terreno del ”Totò Russo”. Adesso si entra nella fase decisiva della stagione, ognuno dei novanta minuti hanno un peso specifico. E’ una fase della stagione dove ogni punto è determinante e ogni errore rischia di pesare il doppio. Il capitano Alfonso Cipolla analizza così la situazione attuale della squadra. ”«Riprendiamo dopo una piccola sosta, ci siamo preparati con serenità, ma sappiamo che adesso il margine di errore è minimo. Le partite diventano tutte decisive». Attualmente il calendario mette davanti un mini-ciclo di partite: due sfide interne di campionato e poi subito la Coppa Italia, che fin’ora non è data come una strada prioritaria, ma che si presenta come una possibilità concreta per il salto di categoria. Cipolla, commenta così il calendario che vede la squadra impegnata su due fronti. «Finché la matematica ce lo consente proveremo a percorrere tutte le strade: campionato e Coppa. Dobbiamo farci trovare pronti su entrambi i fronti». Adesso c’è il Megara, che si presenta come una squadra ”tranquilla” in classifica, ma che in campo può rilevarsi pericolosa. Cipolla sottolinea. «Sono partite in cui hai tutto da perdere e poco da guadagnare. Dobbiamo dare subito un impatto forte alla gara e portare a casa i tre punti». L’Akragas si presenta concentrata, pronta all’appuntamento con delle sensazioni positive. ieri i ragazzi di mister Seby Catania hanno svolto l’allenamento sotto la pioggia a Fontanelle, mentre sabato mattina e prevista la rifinitura ad Aragona. Emergono segnali di concentrazione e compattezza, il gruppo sta bene, gioca con serenità ma ora bisogna trasformare il lavoro in risultati.

