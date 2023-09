Stava eseguendo dei lavori di restauro del prospetto di un’abitazione, quando per cause ancora da chiarire, è precipitato dal ponteggio da un’altezza di circa 6 metri. Nell’impatto con il terreno un operaio, trentaduenne, di Santa Elisabetta, ha riportato gravi traumi sparsi sul corpo, e con l’elisoccorso del 118 è stato trasferito all’ospedale “San Elia” di Caltanissetta, dove adesso si trova ricoverato in prognosi riservata sulla vita.

L’incidente sul lavoro si è verificato, l’altro pomeriggio, in un cantiere allestito in via Aldo Moro, nel centro di Santa Elisabetta. A dare l’allarme i colleghi di lavoro. Il personale medico di un’ambulanza verificati i gravi traumi ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Lo sfortunato operaio è stato, da lì a poco, portato al presidio ospedaliero nisseno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Elisabetta che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti chiariranno cosa è accaduto e se sono state rispettate le necessarie e obbligatorie misure di sicurezza..