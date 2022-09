Incidente stradale, trasferito in elisoccorso: è in prognosi riservata

Un turista sessantaquattrenne, residente ad Aosta, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove è giunto in elisoccorso da Lampedusa. All’uomo sono stati riscontrati dei gravi traumi. L’uomo, mentre si trovava in vacanza sull’isola più grande delle Pelagie, è rimasto ferito in un incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, e non c’è stato alcun intervento delle forze dell’ordine.

E’ stato prima portato al Poliambulatorio di Lampedusa, da dove i medici hanno disposto il trasferimento al nosocomio agrigentino. Proprio dall’ospedale è stata avvisata la polizia, e l’incartamento è stato poi inviato, per competenza di territorio, ai carabinieri della Stazione di Lampedusa che, adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Come e dove, si sia verificato l’incidente stradale non è chiaro.