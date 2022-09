I ladri di auto tornano a colpire: a San Leone portate via 3 auto

Furti di auto non soltanto a Canicattì, ma anche ad Agrigento. Tre le macchine portate via, una delle quali, poi ritrovata. Tutte a San Leone. Le denunce, a carico di ignoti, sono state formalizzate dai proprietari dei mezzi alla polizia. Qualcuno si è impossessato di una Fiat Panda, che era stata lasciata parcheggiata in via Primavera. La vettura è di proprietà di un pensionato ottantenne. In via Largo Pergusa, invece è sparita una Nissan, appartenente ad una sessantenne agrigentina. Non molto lontano, in zona Maddalusa, i ladri hanno rubato una Peugeot di un impiegato sessantenne.

La donna, e i due uomini, dopo l’amara scoperta, si sono recati negli uffici di polizia alla caserma “Anghelone”, dove hanno formalizzato una denuncia, per furto, a carico di ignoti. Avviate le indagini, e le ricerche, gli agenti delle Volanti hanno ritrovato la Nissan, abbandonata a circa 300 metri di distanza, dalla strada dove era stata sottratta. I poliziotti della sezione Volanti, dopo che hanno raccolto le denunce a carico di ignoti, hanno avviato le indagini per provare a risalire alle altre due utilitarie, ma non è saltato fuori nulla.