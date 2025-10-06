Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Strada degli Scrittori, lungo la Statale 640, in territorio della città dei templi. Alla guida di un’utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

L’automobilista è rimasto diversi minuti incastrato tra le lamiere per poi essere liberato dai vigili del fuoco. Presenti sul posto anche i poliziotti della sezione Volanti e il personale del 118. L’uomo, che non è in pericolo di vita, è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

