Momenti di paura nella tarda serata di ieri in via Michele Amari, nel quartiere di Villaseta, dove è andata in fiamme la BMW dell’ex assessore comunale Costantino Ciulla. Le fiamme si sono poi propagate anche all’auto della moglie, parcheggiata accanto, causando danni ingenti a entrambi i veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e avviato i primi accertamenti tecnici. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. I carabinierihanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza, elemento che potrebbe complicare le verifiche. L’episodio arriva in un momento delicato per l’ex assessore Ciulla, recentemente estromesso dalla giunta comunale. La decisione ha innescato una crisi politica che ha portato Fratelli d’Italia, partito di riferimento di Ciulla, a lasciare la maggioranza e a passare all’opposizione, con le dimissioni anche degli assessori Alfano e Piparo.

