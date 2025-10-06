È deceduta in Germania, dopo due mesi di agonia, la turista tedesca di 63 anni che il pomeriggio del 23 luglio scorso era stata coinvolta in un grave incidente che si era verificato a Sciacca, in pieno centro. La donna, insieme al marito e ad una terza persona, mentre stava percorrendo la strada pedonale di via Roma, venne investita da un’auto in corsa.

Ricoverata per 20 giorni in coma all’ospedale Villa Sofia di Palermo, la 63enne fu trasferita in una clinica tedesca, ma non si è più ripresa. Nelle scorse ore il decesso. Sulla vicenda è in corso un’inchiesta della Procura di Sciacca. Alla guida dell’auto, una Honda d’epoca, c’era un 77enne di Sciacca, che aveva perso il controllo della vettura, travolgendo i tre turisti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp