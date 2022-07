Incidente stradale sulla statale 640: tre persone ferite

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica lungo la Statale 640 all’altezza del secondo bivio per Favara, con direzione Caltanissetta. Si sono scontrare due auto, una Ford Fiesta, e una Fiat Punto. Tre le persone rimaste ferite, di Cammarata, e Racalmuto, tutte trasportate nel vicino ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, con le ambulanze del 118. Nessuna, per fortuna, versa in gravi condizioni. Gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento hanno effettuato i rilievi. Per la viabilità impegnati i carabinieri.